Honka раскрывает секреты благотворного влияния своих домов

Только собственный дом может подарить приятные эмоции и хорошее самочувствие. Особенно если этот дом построен из натурального дерева. Компания HonkarakenneOyj рассказала о благотворном влиянии финских домов на физическое и моральное состояние человека.

Что может быть приятнее возвращения в собственный дом - место, которое полностью располагает к спокойному отдыху и умиротворению. Только родные стены способны подарить настоящий уют и гармонию. Возможно, у вас еще нет такого комфортного домашнего уголка, но вы очень о нем мечтаете? Попробуйте добавить в свою жизнь что-то новое, что одновременно является “хорошо забытым старым”. Например, деревянный дом. Финские дома Honka, возведенные по особой технологии с применением исключительно экологичных материалов, не только улучшают настроение, но и благотворно воздействуют на физическое состояние человека.

Оптимальная влажность в любое время года

Согласно проведенному европейскому исследованию, бревенчатые стены обладают уникальной способностью регулировать влажность внутри помещения, уменьшая ее колебания на 60-75%. Таким образом, чем больше натурального массива дерева будет использовано в строительстве вашего дома, тем благоприятней микроклимат вы получите.

Накопление тепловой энергии

Массивный брус обладает естественной способностью аккумулировать тепло и передавать его в помещение. Благодаря использованию солнечной энергии в осенний и весенний периоды, расходы на отопление значительно сокращаются. При этом неконтролируемая утечка тепла полностью исключена. Согласно проведенным исследованиям, в доме Honka экономится, в среднем, 20% тепловой энергии, по сравнению с другими финскими бревенчатыми домами.

Только экологически безопасные материалы

Окружение человека оказывает прямое влияние на его физиологическое и психическое состояние. По мнению многих врачей и ученых, одними из самых важных факторов, оказывающих такое влияние, являются материалы, которые находятся возле него постоянно. Поэтому при покупке дома всегда рекомендуется крайне внимательно изучать экологическую составляющую конструкции.

Уже свыше 50 лет компания HonkarakenneOyj занимается строительством домов из массива дерева. Вся продукция финского концерна отмечена знаком СЕ, подтверждающим ее полное соответствие европейским стандартам качества. Используемая в строительстве древесина закупается только на специальных участках, где произрастают здоровые сосны.

Натуральным и экологически безопасным является не только сам брус, но и клей, который используется для прочного соединения всех элементов конструкции. Это надежный полиуретановый однокомпонентный клей производства швейцарской компании Purbond AG.

Такой клей:

НЕ содержит формальдегидов, растворителей, тяжелых металлов, опасных соединений, загрязняющих окружающую среду веществ;

НЕ имеет запаха и НЕ выделяет ядовитых газов;

сохраняет способность дерева “дышать”;

сохраняет природные ресурсы - хороший результат достигается при небольших затратах клея (в сравнении с затратами альтернативного клеящего вещества в других подобных решениях).

Дом из деревянного бруса - это грамотный и экологически правильный выбор. Это настоящий экопоступок в борьбе с изменением климата, а также разумная забота о здоровье и долголетии своей семьи.

О компании

Концерн Honkarakenne Oyj - мировой лидер по производству домов из натуральной древесины. За 50 лет деятельности компания успешно реализовала около 80 000 проектов. Ассортимент продукции торговой марки HONKA подчеркивает здоровую среду проживания.

Представитель Honkarakenne Oyj в Украине

Валентин Иванов

моб. +38 050 404 0780

e-mail: valentin.ivanov@honka.com

www.honka.ua