Виктор Черномырдин возложил цветы к могиле российского дипломата в Лавре (фото)
22:35, 06 февраля 2008Разное
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Сегодня - День дипломатического работника
Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Виктор Черномырдин принял участие в церемонии возложения цветов к могиле российского дипломата, государственного деятеля, адмирала, графа Євфимия Васильевича Путятина (1803-1883), похороненного на территории Киево-Печерской Лавры (Дальние пещеры, могила графа находится за храмом Рождества Богородицы) в рамках празднования Дня дипломатического работника Российской Федерации.
Фото Олега Гордиенко / УНИАН
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