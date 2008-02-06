Виктор Черномырдин возложил цветы к могиле российского дипломата в Лавре (фото)

Сегодня - День дипломатического работника

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Виктор Черномырдин принял участие в церемонии возложения цветов к могиле российского дипломата, государственного деятеля, адмирала, графа Євфимия Васильевича Путятина (1803-1883), похороненного на территории Киево-Печерской Лавры (Дальние пещеры, могила графа находится за храмом Рождества Богородицы) в рамках празднования Дня дипломатического работника Российской Федерации. Фото Олега Гордиенко / УНИАН

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