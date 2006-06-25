Николь Кидман вышла замуж (фото)

Пышная церемония бракосочетания актрисы Николь КИДМАН и певца Кейта УРБАНА состоялась сегодня в Сиднее. Церковные колокола звонили, чтобы распространить новость о свадьбе двух знаменитостей.

Такими словами мировые агентства сообщают о церемонии, которая прошла в небольшой католической часовне в одном из районов Сиднея. На пути молодоженов к церкви, которая стоит на берегу Тихого океана, вышли сотни поклонников актрисы, представителей прессы и просто любопытных жителей австралийского города.

Невеста была одета в скромное бежевое платье, в руках у нее был небольшой букетик белых роз, рассказывают очевидцы.

В церемонии участвовали родные молодоженов. К алтарю Н.КИДМАН повел ее отец, а дети актрисы были на свадьбе свидетелями. После обмена кольцами, который прошел под музыку, которую играл симфонический оркестр, К.УРБАН спел для своей жены серенаду.

На свадьбы были замечены многие мировые знаменитости. В частности сообщается, что поздравить новобрачных приехали актеры Рассел КРОУ, Хью ДЖЕКМАН и лучшая подруга невесты Наоми УОТТС.

Как напоминает радиостанция «Эхо Москвы», молодожены познакомились полтора года назад. К этому времени Н.КИДМАН уже была разведена со своим первым мужем – актером Томом КРУЗОМ. От этого брака у нее есть двое приемных детей Изабелла и Коннор.