ФМС России: Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен!

Представители Федеральной миграционной службы России представили на рассмотрение российского правительства пакет документов, предусматривающих закрепление за въезжающими на территорию РФ иностранцами специального статуса и регулирующих пребывание на всей территории от Калининграда до Владивостока гостей и временных работников. По мнению экспертов, введение подобной системы жесткого контроля и ограничений позволит в значительной степени снизить уровень преступности и нелегальной миграции, а работа соответствующих надзорных органов будет сведена к обычной проверке соблюдения паспортного режима. По словам правозащитников, в случае воплощения этой идеи в жизнь Россия «окончательно превратится в полицейское государство».

Как отметил в специальном комментарии иностранным журналистам глава ФМС Константин Ромодановский, одним из главных условий въезда в Россию для нерезидентов должно стать наличие специально приглашения, оформленного либо российским гражданином, либо определенной организацией, главный офис которой находится в РФ. Дескать, именно благодаря этому сам процесс пересечения границы станет «более цивилизованным», а в базе данных контролирующих инстанций появится детальная информация о цели визита и предполагаемом месте временного пребывания конкретно взятого гостя. «В настоящее время многие пребывающие к нам иностранцы, в основном выходцы из государств СНГ, продолжают жить по своим правилам и нарушать российские законы, - подчеркнул Ромодановский. – Для нас это неприемлемо». Директор ФМС напомнил, что сейчас в России находится более 3 миллионов нелегалов, в том числе и из Украины, которых из-за отсутствия необходимых документов попросту невозможно поставить на учет и заставить платить налоги по месту трудоустройства. «Москва заинтересована в упорядочении процедуры оформления разрешений на проживание и работу, - заявил он. – Только таким образом сегодня можно полностью ликвидировать рынок нелегального труда и перейти к отбору квалифицированных мигрантов».

Следует особенно подчеркнуть, что заявление Ромодановского прозвучало на фоне появившейся информации о ратификации в первом чтении Госдумой России законопроекта, уточняющего случаи введения запрета на въезд иностранцев в РФ. Так, в частности, отказ в пропуске через границу распространяется на иностранцев, уже подвергавшихся депортации или реадмиссии, если нерезидент дважды в течение последних трех лет привлекался на территории РФ к административной ответственности, и, наконец, в том случае, когда у гостя имеется непогашенная или неснятая судимость. Но и это еще не все. Как заявил начальник управления охраны общественного порядка Московского ГУ МВД Вячеслав Козлов, милицейское ведомство планирует ввести обязательный депозит для мигрантов с целью снизить расходы российского государства на их выдворение восвояси. «Необходимо, чтобы при въезде в Россию мигрант имел медицинскую страховку и оставлял деньги на обратный билет, - уточнил он. – Впоследствии при легальном выезде из нашей страны эти деньги ему будут возвращены». Определенную точку в эпопее с мигрантами уже поставил и президент России. Предполагается, что с 1 января 2015 года в РФ вступит в силу закон, обязывающий нерезидентов путешествовать по российской территории исключительно с загранпаспортами - соответствующую идею полностью одобрил Владимир Путин. Как ожидается, для борьбы с потенциальными нарушителями миграционного законодательства ФМС РФ создаст мобильные оперативные группы, главная задача которых будет заключаться в проведении проверок документов работников предприятий и организаций. Помимо прочего, на московских вокзалах, автовокзалах и в аэропортах будут созданы специальные миграционные посты, где вновь прибывших иностранцев будут регистрировать, согласно российскому законодательству.

«Эти меры наверняка вызовут массу недовольства со стороны потенциальных гостей России, - сказал УНИАН куратор европейской правозащитной организации «Движение солидарности» бельгийский юрист Клаус Хофф. – Большинство из положений нового пакета документов о миграционной политики РФ являются откровенно драконовскими и определенным образом задевают честь и достоинство граждан. Безусловно, можно понять стремление российской стороны обезопасить себя от преступлений, совершаемых в России мигрантами, но в данном случае ограничения больно ударят, в первую очередь, по добропорядочным гражданам СНГ, под различными предлогами посещающими Российскую Федерацию». Правозащитник также отметил, что введение новых запретов и «показательных табу» действительно определенным образом скажется на количестве иностранцев, въезжающих в РФ, однако, общей проблемы нелегальной миграции и «теневого» трудоустройства это не решит.

Как бы там ни было, авторы предложенного пакета документов ждут официального решения российского Кабмина. Если принципиальное добро будет получено, нововведения вступят в силу уже с 1 января будущего года. Насколько эффективными они окажутся – покажет время…

Елена Филипова