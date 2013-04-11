Главное за день: обзор топ-новостей

Более подробная информационная картина дня - в нашем обзоре:

На Бортнической станции аэрации прорвало дамбу: вода Киеву не грозит

На Бортнической станции аэрации под Киевом прорвало дамбу и произошла утечка талых вод с иловых полей, которые не функционируют 10 лет.

Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП Украины с 2,9% до 1,2%

Эксперты Министерства экономического развития и торговли Украины, научно-исследовательских институтов, а также ведущих экономических институтов Национальной академии наук ухудшили прогноз роста реального ВВП по итогам 2013

Зурабов: Газпром будет учить украинцев - в том числе и русскому языку

Российский газовый монополист «Газпром» намерен активно привлекать Украину к программе дистанционного обучения, в том числе и русскому языку.

КС может три месяца рассматривать вопрос киевских выборов

Руководитель пресс-службы КС подчеркнул, что, по процедуре, сегодня начинается письменный рассмотрение дела, затем суд перейдет к работе в закрытом режиме и будет рассматривать дело до принятия решения.

На «Фукусиме» произошла новая утечка радиоактивной воды

Очередная утечка радиоактивной воды зафиксирована на аварийной АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке Японии.

Кучму уже допросили по делу против Тимошенко

Экс-президент Леонид Кучма уже допрошен по делу об убийстве Евгения Щербаня.

Сборная Украины поднялась на 11 пунктов в рейтинге FIFA

Сегодня Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) обнародовала новый рейтинг национальных сборных, согласно которому команда Украины поднялась сразу на 11 мест - с 48-го на 37-е.

До конца недели синоптики обещают +20°

Кульбида добавил, что интенсивные осадки завершатся 15 апреля, после чего на всей территории Украины следует ожидать сухую и теплую погоду.

Янукович говорит, что не исключает возможности роспуска ВР

Президент призывает политические силы найти компромисс и возобновить работу парламента.

У Азарова «заболели» идеей создания совместного заповедника с Россией и Беларусью

Украина предлагает создать заповедник на загрязненных после аварии на ЧАЭС территориях.

На шести участках Киева из-за оползней объявлена ​​чрезвычайная ситуация

В Киеве постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям признала ситуацию на шести оползнеопасных территориях чрезвычайной ситуацией местного уровня.

Янукович: Пока не завершатся суды, помилование Тимошенко невозможно

Янукович подчеркнул, что чем быстрее будут завершены два суда по делам Ю.Тимошенко, тем скорее появится возможность подойти к рассмотрению вопроса о ее помиловании. «Мои полномочия будут работать после завершения этого процесса», - сказал Президент.

Яценюка допросили

Следователь допросил Яценюка как свидетеля в производстве по факту незаконного вмешательства в деятельность правоохранительных органов.