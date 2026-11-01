Нелогично вести переговоры о судьбе Украины без участия самой страны, – Зеленский

Зеленский отметил, что никакие посторонние государства не имеют права обсуждать важные вопросы суверенитета, касающиеся исключительно внутренних дел независимой Украины.

Суверенитет и территориальная целостность государства не могут обсуждаться без его участия, заявил в интервью CNN Türk президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что никакие посторонние государства не имеют права обсуждать критические вопросы суверенитета, которые касаются исключительно внутренних дел независимой Украины. Он считает, что любые соглашения о прекращении войны должны достигаться исключительно за столом переговоров с участием сторон конфликта.

"Это невозможно. Вы не можете решать судьбу Украины без Украины. Это было бы несправедливо и ни к чему бы не привело. Нелогично вести переговоры о судьбе страны без присутствия самой страны", – пояснил президент.

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Он напомнил, что другие лидеры уже предпринимали подобные попытки и не достигли никаких результатов.

Зеленский пояснил, что Россия не способна достичь своих первоначальных военных целей в Украине, хотя и имеет статус великой державы.

"Россия, например, считала себя великой и заявляла, что завоюет Украину за три дня. Сейчас мы вступаем в пятый год войны. В течение пяти лет Россия не может завоевать Украину", – подчеркнул президент Украины.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский в очередной раз заявил, что Украина не собирается отказываться от своих территорий, временно оккупированных Россией, в рамках переговоров с РФ о мире. Президент пояснил, что страна не может смириться с тем, что восточные территории, а также Крым, временно оккупированный Россией, принадлежат России. Он напомнил, что это не только противоречит конституции Украины, но и чести и воле общества. Зеленский отметил, что приоритетом для Украины является обеспечение прекращения огня на нынешней линии фронта.

Также мы писали, что помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов ответить на телефонный звонок президента Украины Владимира Зеленского. Ушаков отметил, что глава Кремля никогда не избегал разговоров с Зеленским, поэтому на телефонный звонок якобы ответит. При этом Ушаков добавил, что для переговоров с Путиным Зеленский может приехать в Москву.

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