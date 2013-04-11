Янукович: Пока не завершатся суды, помилование Тимошенко невозможно

До завершения всех судебных разбирательств по делу бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко рассмотрение вопроса о ее помиловании является невозможным.

Об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович во время общения с представителями СМИ в Николаеве, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Как отметил В.Янукович, вопрос помилования Ю.Тимошенко лежит в юридическо-правовой плоскости. «Пока не завершатся судебные разбирательства по делам Тимошенко, вопрос помилования невозможен», - сказал он.

В.Янукович отметил, что чем быстрее будут завершены два суда по делам Ю.Тимошенко, тем скорее появится возможность подойти к рассмотрению вопроса о ее помиловании. «Мои полномочия будут работать после завершения этого процесса», - сказал Президент.