Янукович: Пока не завершатся суды, помилование Тимошенко невозможно
До завершения судебных дел в отношении Тимошенко рассмотрение вопроса о ее помиловании невозможно, - говорит Янукович.
До завершения всех судебных разбирательств по делу бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко рассмотрение вопроса о ее помиловании является невозможным.
Об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович во время общения с представителями СМИ в Николаеве, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
Как отметил В.Янукович, вопрос помилования Ю.Тимошенко лежит в юридическо-правовой плоскости. «Пока не завершатся судебные разбирательства по делам Тимошенко, вопрос помилования невозможен», - сказал он.
В.Янукович отметил, что чем быстрее будут завершены два суда по делам Ю.Тимошенко, тем скорее появится возможность подойти к рассмотрению вопроса о ее помиловании. «Мои полномочия будут работать после завершения этого процесса», - сказал Президент.