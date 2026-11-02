Зеленский выступил с заявлением об участии в саммите G20

Зеленский рассказал, что в ходе контактов с различными переговорщиками поднимался вопрос о возможном приглашении Украины президентом США Дональдом Трампом.

Украина пока не получала официального приглашения принять участие в саммите "Группы двадцати", который состоится в следующем месяце, рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN TÜRK.

Хотя президент Украины пока не получал официального приглашения от США, но были определенные сигналы из Вашингтона о возможном участии в мероприятии.

В частности, Зеленский сообщил, что в ходе контактов с различными переговорщиками поднимался вопрос о возможном приглашении Украины президентом США Дональдом Трампом.

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"Речь шла о том, что президент Трамп может пригласить нас на саммит G20 и, возможно, выдвинуть инициативу, направленную на прекращение войны. Конечно, если Трамп официально нас пригласит, мы это поддержим", – сообщил президент Украины.

Примечательно, что в сентябре США пригласили российского диктатора Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами. Там он мог бы встретиться с американским президентом Дональдом Трампом.

При этом глава Кремля отказался от предложения Зеленского провести переговоры о завершении войны в кулуарах саммита G20 в США.

Трамп заявлял, что не знает, согласится ли Путин на трехстороннюю встречу с Зеленским в Майами.

Приглашение РФ на саммит G20 в США: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила против присутствия российского диктатора Владимира Путина на декабрьском саммите G20 во Флориде. Заявление Каллас прозвучало после того, как глава МИД РФ Сергей Лавров побывал на встрече министров G20 в Атланте. Решение Вашингтона пригласить российского диктатора на встречу мировых лидеров Каллас назвала серьезным поводом для беспокойства. Глава европейской дипломатии считает, что это создает риск нормализации военных преступлений, которые ежедневно совершаются в Украине.

Также мы писали, что, по словам госсекретаря США Марко Рубио, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова пригласили на встречу министров иностранных дел стран "Большой двадцатки" из-за необходимости поддерживать контакты с российской стороной. Рубио считает, что если не взаимодействовать с Украиной и Россией, то не будет возможности вести переговоры и не удастся достичь урегулирования войны путем переговоров. Рубио отметил, что Трамп "не считает, что встреча с кем-либо или разговор с кем-либо означают одобрение всего, что этот человек делает, или всего, что он отстаивает".

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