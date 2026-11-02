'Мы делаем это лучше': Трамп похвастался, что США шпионят за Россией и Китаем

Трамп заявил, что Китай, США и Россия шпионят друг за другом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон собирает разведывательные данные о России и Китае в ответ на их действия.

Так, во время выступления на предвыборном митинге Трамп рассказал, что ему сообщили о том, что Китай и Россия шпионят за США. При этом, по словам Трампа, США делают то же самое – только лучше.

"Кто-то сказал: "Китай шпионит за нами, сэр". Я ответил: "Мы тоже за ними шпионим. Не беспокойтесь об этом". "Это ужасно: Китай и Россия шпионят за нами, сэр. Я сказал: "Это правда, и мы делаем то же самое с ними. Но у нас это получается еще лучше, так что не беспокойтесь об этом", – заявил Трамп.

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Дональд Трамп – новости

Reuters сообщает, что администрация президента США Дональда Трампа в течение нескольких месяцев готовилась к возможному приходу демократов к власти в Конгрессе, разрабатывая планы по дальнейшей реализации ключевых пунктов своей программы с помощью исполнительной власти. По оценкам независимых аналитиков, у демократов есть хорошие шансы получить большинство в Палате представителей и, возможно, в Сенате.

По словам собеседников агентства, высокопоставленные чиновники с апреля сотрудничают с юридическим управлением Белого дома, чтобы определить меры исполнительной власти в сфере иммиграции, тарифов, стоимости жилья и федеральных расходов, которые Трамп мог бы принять без одобрения Конгресса.

Между тем СМИ полагают, что в случае победы Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс США внешняя политика Вашингтона может кардинально измениться, в том числе и в отношении Украины.

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