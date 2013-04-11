У Азарова «заболели» идеей создания общего заповедника с Россией и Беларусью

Украина выступает за создание совместно с Россией и Белоруссией биосферного заповедника на территориях, которые подверглись радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), сообщил в четверг министр экологии и природных ресурсов Украины Олег Проскуряков, сообщают РИА Новости.

"В Белоруссии он (заповедник) уже существует и мы ведем с ними переговоры, возможно, к этому подключится и Россия, чтобы на территории трех стран в той зоне, которая попала под влияние этой аварии, организовать общий трансграничный заповедник", - сказал министр в ходе интернет-конференции.

Он добавил, что создание такого заповедника в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС будет способствовать сохранению естественного пригодного ландшафта, который там есть и позволит более детально проследить влияние аварии на флору и фауну.

Проскуряков подчеркнул, что речь идет об объединении усилий трех стран в научных исследованиях, а не об объединении заповедников общими границами и общим руководством. "Мы не будем одним забором это обносить. Понятно, что управление будет в каждой стране свое - мы объединим усилия в научном плане, мы будем следить за перемещением животных, за развитием флоры и фауны и обмениваться своими наблюдениями, научными работами, более полно владеть информацией", - подчеркнул министр.

В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году радиоактивному загрязнению подверглись обширные территории Украины (41,75 тысяч кв. км), Белоруссии (46,6 тысяч кв. км), Европейской части России (57,1 тысяч кв. км).