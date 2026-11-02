Россияне воспользовались режимом тишины в Олешках для укрепления позиций, – Генштаб

Режим прекращения огня в рамках гуманитарной операции в Олешках завершился, и россияне использовали это время для укрепления своих позиций. Об этом говорится в сообщении Генштаба.
Отмечается, что в рамках введенного режима прекращения огня подразделения Сил обороны Украины обеспечили соблюдение режима тишины и действовали исключительно в рамках достигнутых договоренностей.
"В результате гуманитарные грузы доставлены по назначению, а украинцы и украинки, выразившие желание выехать из Олешек, вернулись на подконтрольную Украине территорию", – сообщают в Генштабе.
В свою очередь, россияне использовали гуманитарную паузу для укрепления своих позиций.
"За время режима тишины зафиксированы ротация российских подразделений, укрепление позиций, расширение антидроновых средств на дорогах и наращивание логистики, в частности подвоз боеприпасов", – отмечают военные.
Эвакуация из Олешок
Режим тишины в Херсонской области действовал с 27 октября по 1 ноября. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что в течение указанного периода стороны соблюдали взятые на себя обязательства.
30 октября украинская делегация прибыла в Олешки, чтобы вывезти оттуда людей. Эвакуация проходила через Россию и Беларусь. В Украину люди въезжали через Черниговскую область.
Удалось вывезти сотни людей. Самой пожилой – 94 года, самому маленькому – один год. Люди рассказывали, как выживали в оккупированном городе без тепла и почти без еды, не имея доступа к врачам.