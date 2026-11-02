Россияне воспользовались режимом тишины в Олешках для укрепления позиций, – Генштаб

Враг произвёл ротацию и доставил боеприпасы.

Режим прекращения огня в рамках гуманитарной операции в Олешках завершился, и россияне использовали это время для укрепления своих позиций. Об этом говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что в рамках введенного режима прекращения огня подразделения Сил обороны Украины обеспечили соблюдение режима тишины и действовали исключительно в рамках достигнутых договоренностей.

"В результате гуманитарные грузы доставлены по назначению, а украинцы и украинки, выразившие желание выехать из Олешек, вернулись на подконтрольную Украине территорию", – сообщают в Генштабе.

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В свою очередь, россияне использовали гуманитарную паузу для укрепления своих позиций.

"За время режима тишины зафиксированы ротация российских подразделений, укрепление позиций, расширение антидроновых средств на дорогах и наращивание логистики, в частности подвоз боеприпасов", – отмечают военные.

Эвакуация из Олешок

Режим тишины в Херсонской области действовал с 27 октября по 1 ноября. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что в течение указанного периода стороны соблюдали взятые на себя обязательства.

30 октября украинская делегация прибыла в Олешки, чтобы вывезти оттуда людей. Эвакуация проходила через Россию и Беларусь. В Украину люди въезжали через Черниговскую область.

Удалось вывезти сотни людей. Самой пожилой – 94 года, самому маленькому – один год. Люди рассказывали, как выживали в оккупированном городе без тепла и почти без еды, не имея доступа к врачам.

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