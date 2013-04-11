Яценюка допросили

Следователь допросил председателя фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка в качестве свидетеля по уголовному производству, возбужденному Управлением МВД Украины в Черновицкой области по факту вмешательства в деятельность работников правоохранительных органов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», милиция не сообщила А.Яценюку в установленные Уголовным процессуальным кодексом сроки (за три дня) о дате и времени проведения допроса.

При этом следователь проинформировал, что производство по заявлению А.Яценюка о незаконной слежке за ним закрыто.

В протоколе допроса А.Яценюк собственноручно записал, что неустановленные лица в автомобили ДЕУ, которые следили за ним, представились работниками Черновицкого дрожжевого завода. Они не предъявили никаких документов ни ему, ни представителям милиции, которые прибыли на вызов.

А.Яценюк заявил, что на другие вопросы готов ответить генеральному прокурору Украины.

В партии считают, что открытием производства по делу о якобы вмешательстве в деятельность правоохранительных органов власть «фактически признала факт внешнего наблюдения работниками этих органов за Арсением Яценюком».

А.Яценюк и народный депутат Геннадий Москаль требуют от генерального прокурора немедленно расследовать факт незаконной слежки спецслужбами за ними и привлечь к ответственности тех, кто отдавал соответствующий приказ, а также тех, кто расследует дело о якобы препятствовании деятельности сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы ВО «Батькивщина», 30 марта в Черновцах А.Яценюк заметил, что за ним ведется наблюдение. Возвращаясь из записи программы на студии ТВА, А.Яценюк увидел два автомобиля, из которого вели за ним внешнее наблюдение. Он записал номер одного из автомобилей и позвонил по телефону Г.Москалю, чтобы проверить номер. Как выяснилось, этот номер не стоит на учете.

Вместе с группой народных депутатов один автомобиль удалось остановить, другой скрылся. А.Яценюк вызвал милицию и сделал заявление о совершении уголовного преступления. По приезде милиции лица, которые находились в машине, вышли. У них обнаружили средства скрытой связи в рабочем режиме. В салоне правоохранители обнаружили фотоаппаратуру и средства стационарной и переносной связи с инвентарными номерами государственного учреждения. В багажнике автомобиля сотрудники милиции обнаружили три комплекта номерных знаков не из Черновицкого региона, отметили в пресс-службе «Батькивщины».

В свою очередь в милиции Черновицкой области заявили, что задержанные в Черновцах на служебном транспорте милиционеры не вели наблюдения за А.Яценюком.

Милиция открыла уголовное производство по факту незаконного вмешательства в деятельность правоохранительных органов по ст. 343 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа).