Зурабов: Газпром будет обучать украинцев - в том числе и русскому языку

Об этом посол России в Украине Михаил Зурабов сказал в интервью ресурсу Pravda.ru.

«Ряд школ Украины сейчас оборудуются за счет средств российских спонсоров средствами для доступа к удаленным источникам информации. Я осведомлен о том, что коллеги из "Газпрома" сейчас намереваются более активно вовлекать Украину в программу дистанционного обучения, в том числе и по русскому языку», - сказал М.Зурабов.

По его словам, в компании считают, что если в отношении регионов Российской Федерации программа «Спорт – детям» является для нее приоритетной, то в странах СНГ, где присутствует «Газпром», поддержка русского языка - это одна из важных гуманитарных задач.

Он заявил, что в последние годы государственная программа поддержки русского языка превратилась в приоритет в работе структур Россотрудничества, в первую очередь, в странах СНГ. Вместе с тем, не только Россотрудничество прилагает усилия в продвижении программ поддержки русского языка в зарубежных странах и в Украине, отметил он.

«Я должен отметить и ряд общественных, неправительственных организаций, которые немало в этом преуспели. Например, такую уже достаточно авторитетную структуру как «Русский мир», которая в последние годы сумела нарастить свое присутствие, прежде всего, благодаря тому, что был издан ряд пособий и учебников для школ и детских садов», - сказал он.

М.Зурабов сообщил, что в прошлом году количество школ в Украине, которые были охвачены этими программами, уже исчислялось десятками. В русскоязычных регионах страны - Харьковской, Донецкой областях и на юге Украины, достаточно высок процент школ, которые получили эти программы. Второе направление программы, по его словам, это вопросы переподготовки учителей.

«Это крайне важный аспект, поскольку, даже если сейчас мы сумеем активизировать изучение русского языка при поддержке профильного министерства Украины, то столкнемся с абсолютно банальной проблемой - отсутствием педагогов. На сегодняшний день в рамках межрегионального сотрудничества, особенно приграничных областей, такого рода работу удалось наладить если не до конца, то все-таки активизировать», - сказал он.

«Последнее - это открытие русских школ, которые будут функционировать либо при посольстве, либо при Россотрудничестве. Сейчас у нас уже работает одна такая школа, но, уверен, что до конца года или может быть в начале будущего, мы увидим две подобные школы и детский сад в Севастополе. Почему в Севастополе, это понятно - там большое количество семей военнослужащих российского Черноморского флота с детьми школьного возраста, и у родителей есть желание, чтобы дети получали образование по российским программам», - добавил он.

Пи этом М.Зурабов отметил, что ключевая проблема - это проблема выстраивания такого взаимодействия с системой украинского образования, которое давало бы возможность молодым людям, при необходимости, получать аттестат о среднем образовании, который соответствовал бы как украинским, так и российским стандартам. Поскольку именно это будет предоставлять возможность молодым людям в дальнейшем продолжить образование в Российской Федерации.