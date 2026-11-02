В Украине наблюдают нашествие редких птиц из Сибири

Массовое появление этих птиц, вероятно, связано с неурожаем семян лесных деревьев за Уралом.

Этой осенью в Украине зафиксировали появление редких для наших краёв птиц. Из Сибири массово прилетела ореховка, также известная как кедровка. Необычное природное явление, известное как инвазия, охватило территорию от Полесья до южных областей. Об этом рассказал украинский натуралист Олег Марцун в посте на Facebook.

По его словам, подобные миграции происходят примерно раз в 8–10 лет. Их чаще всего связывают с неурожаем семян хвойных деревьев, в частности кедровой сосны, из-за чего птицы вынуждены искать пищу далеко за пределами привычного ареала.

"Когда в тайге не хватает пропитания на всю пернатую компанию, приходится искать лучшей участи за тысячи километров от родных лесов", – объясняет Марцун.

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Этой осенью сообщения о встречах с ореховками регулярно появлялись в социальных сетях. В то же время самому натуралисту долго не удавалось увидеть редких гостей, несмотря на многочисленные походы в леса и парки.

Ситуация изменилась после того, как в пятницу вечером он увидел сообщение о нескольких ореховках в столичном Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко. Поэтому уже утром 31 октября Марцун отправился в Киев.

В ботаническом саду действительно находилось не менее шести птиц. Они оказались довольно доверчивыми, позволяли наблюдать за собой вблизи и фотографировать. В основном ореховки искали пищу на земле, но двух особей автор также заметил на туях, где они поедали семена.

"Ореховки вообще всеядны, но семена хвойных деревьев составляют важную часть их рациона", – отмечает эксперт.

Помимо долгожданной встречи с ореховками сибирского подвида, поездка принесла ещё один сюрприз: в ботаническом саду Марцун увидел стайку шишкарей. По его словам, в этом году инвазия наблюдается и среди этих птиц.

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