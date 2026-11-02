США хотят поскорее вернуть транзит российского газа в Европу через Украину, - WSJ

Эта инициатива призвана обеспечить "энергетическое перемирие" между Москвой и Киевом, однако она встречает сопротивление в европейских столицах.

США добиваются скорейшего возобновления поставок российского природного газа в Европу по трубопроводам, проходящим через территорию Украины. Это предложение обсуждается в рамках переговоров, цель которых – достичь "энергетического перемирия" в преддверии предстоящей зимы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских, европейских и украинских чиновников.

По словам источников издания, эту идею предложили представители США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф во время их визитов в Москву и Киев в сентябре. Она предполагает продажу российского газа через американского посредника, что позволило бы обойти европейские санкции. Подобная схема также могла бы открыть выгодные возможности для американских инвесторов.

Как отмечает WSJ, в прошлом месяце реализация этого плана была приостановлена ​​после того, как Украина временно прекратила удары по российским НПЗ. В результате внимание американской стороны переключилось на возможность заключения более масштабного мирного соглашения.

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Однако в пятницу Киев возобновил свою кампанию воздушных ударов, совершив за последние три дня атаки на три крупных российских нефтеперерабатывающих завода:

"Это придало новый импульс попыткам достичь более комплексного "энергетического перемирия" в преддверии трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной, запланированных на середину ноября в Абу-Даби. На данный момент Россия отвергает попытки американской стороны заключить подобную сделку".

Сделка, выгодная всем

По мнению американских переговорщиков, возвращение России на европейский рынок природного газа могло бы стать для Путина весомым стимулом для достижения договоренности. Кроме того, это обеспечило бы Киеву крайне необходимые доходы от транзитных платежей.

По словам представителя администрации США, Белый дом предложил, чтобы Россия направляла доходы от продажи газа в Европу на специальный эскроу-счет в третьей стране – это позволило бы предотвратить использование данных средств Кремлем для финансирования войны.

Также американская сторона пыталась представить эту идею европейским лидерам как способ снизить цены на энергоносители в преддверии зимы.

Европа выступает жестко против этой идеи

Согласно действующему законодательству ЕС, все закупки российского природного газа должны быть полностью прекращены к концу 2027 года. Согласно официальной позиции Евросоюза, закупки российского газа не будут возобновлены даже в случае заключения полноценного мирного соглашения – не говоря уже о неком "энергетическом перемирии", которое позволило бы Путину продолжать войну и обеспечивало бы финансирование его армии.

Администрация Трампа делает ставку на то, что сопротивление европейцев окажется не таким уж непреклонным, как может показаться на первый взгляд. Администрация Трампа делает ставку на то, что сопротивление европейцев окажется не таким уж непреклонным, как может показаться на первый взгляд. Однако в частных беседах европейские чиновники высказываются гораздо более прямолинейно. Высокопоставленный представитель одной из северных европейских стран заявил, что идея возобновления закупок российского газа противоречит всем ценностям, которые отстаивают европейцы. Другой высокопоставленный чиновник из крупного европейского государства сравнил это с действиями бывшего британского премьер-министра Невилла Чемберлена, который "пожертвовал" Чехословакией ради сделки с Гитлером.

"По словам дипломатов, Европе было бы проще изменить свою позицию, если бы Киев одобрил продажу газа в рамках соглашения о прекращении огня. Это позволило бы предотвратить отключения энергоснабжения и возможную гуманитарную катастрофу в крупных украинских городах – ситуацию, которая в ближайшие месяцы может спровоцировать новую волну беженцев", - пишет WSJ.

Мирные переговоры - последние новости

Как писало FT, США и Украина рассматривали E3 (Великобританию, Францию и Германию) как группу, которая от имени Европы будет участвовать в переговорах о прекращении войны. В то же время издание отмечает, что участие трех европейских стран, которые будут представлять весь континент, создает риск оттолкнуть более мелкие европейские страны.

Тем временем США и Кремль обсуждают возможную отмену американских санкций против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который располагает многомиллиардными активами.

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