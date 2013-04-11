Янукович не исключает возможности роспуска ВР

Президент Украины Виктор Янукович призывает парламентские политические силы сесть за стол переговоров и найти компромисс для того, чтобы работа Верховной Рады была возобновлена.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал во время общения с работниками морского перегрузочного комплекса ООО «Эвери».

«Я говорил неоднократно: сядьте, договоритесь, найдите компромисс», - отметил В.Янукович.

По его словам, во времена мирового экономического кризиса стабильная работа парламента и принятие необходимых законов крайне важны.

«Мы сопротивляемся кризису, инструменты разные, и один из них в парламенте - принятие законов», - отметил В.Янукович.

Он также сказал, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию в мире, Украина не отменила ни одной социальной программы, не снизила уровень заработной платы.

Глава государства выразил надежду, что здравый смысл и разум победят, и Верховная Рада заработает.

Президент также отметил, что он не исключает возможности роспуска Верховной Рады, но это может произойти лишь в крайнем случае.

«Но пока хоть какая-то вера остается, живет. Мы не так богаты, чтобы мы проводили постоянно эти выборы. Ведь эти выборы будут за наш с вами счет», - сказал Президент.

Он сказал, что если этот парламент не начнет работать, то такой парламент Украине не нужен, поскольку каждый непринятый закон отражается на гражданах.

Как сообщал УНИАН, 22 марта гражданская сеть “ОПОРА” заявила, что в течение первых 100 дней работы Верховной Рады нового созыва парламентарии заседали всего 10, отдыхали 53 дня, а остальное рабочее время работа парламента блокировалась.

Оппозиционные фракции блокировали ВР в феврале, требуя персонального голосования народных депутатов, в марте – протестуя против лишения защитника экс-премьера Юлии Тимошенко Сергея Власенко депутатского мандата.

2 апреля депутаты от оппозиции опять заблокировали работу парламента после нерезультативного голосования за постановление о назначении выборов в Киеве на 2 июня. Они требовали назначить дату выборов в столице, отменить пенсионную реформу и рассмотреть вопрос об отставке Кабинета министров.

4 апреля в помещении комитетов ВР на улице Банковой председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак сначала объявил собрание депутатов, а затем провел пленарное заседание парламента. Оппозиция заявила о незаконности такого заседания парламента.

10 апреля В.Рыбак заявил, что парламент на будущей неделе будет работать. По его словам, существуют договоренности о рассмотрении на заседаниях ВР с 16 по 19 апреля вопросов, на которых настаивает оппозиция.