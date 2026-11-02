Зеленский высказался по поводу возможного саммита лидеров США, РФ и Китая по поводу войны в Украине

Он подчеркнул, что для того, чтобы война закончилась, такое соглашение может быть заключено только за столом переговоров, за которым присутствуют стороны конфликта.

Президент США Дональд Трамп, российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин не могут обсуждать суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил в интервью CNN TÜRK президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины отметил, что у лидеров этих стран есть вопросы, которые они должны обсудить между собой, но их не будет за столом переговоров по поводу завершения войны в Украине.

"Конечно, у лидеров этих стран есть вопросы, которые они должны обсуждать между собой. Но их не будет за этим столом переговоров. В частности, они не могут обсуждать такие важные вопросы, как суверенитет и территориальная целостность Украины. Ведь это вопросы, которые касаются исключительно этой страны и являются внутренними государственными делами", – заявил Зеленский.

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Он подчеркнул, что для того, чтобы война закончилась, такое соглашение может быть заключено только за столом переговоров, за которым присутствуют стороны конфликта.

Зеленский считает, что только в таком случае возможно достичь действительно эффективного, окончательного соглашения.

Возможен саммит США, РФ и Китая по Украине

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, Китай не заинтересован в трехстороннем саммите с участием России и США для обсуждения путей завершения войны в Украине. Он уточнил, что обсудил этот вопрос с главой Китая Си Цзиньпином во время их встречи в Пекине. Как отметил Штайнмайер, хотя президент США Дональд Трамп, российский диктатор Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин, вероятно, встретятся на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне, реакция Си Цзиньпина дала понять, что вопрос об Украине в повестку дня включен не будет.

Также мы писали, что пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что у властей Китая нет информации о возможной встрече президентов КНР, США и РФ. Ранее о такой встрече сообщал The Wall Street Journal, отмечая, что предложение выдвинул российский диктатор Владимир Путин. По информации издания, целью такой встречи является достижение договоренности о прекращении войны в Украине на условиях Кремля. Переговоры могут состояться в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет 18–19 ноября в Шэньчжэне, Китай.

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