Кучму уже допросили по делу против Тимошенко

Об этом в интервью "Украинской правде" сообщила заместитель генерального прокурора Лилия Фролова.

Она не уточнила, отличается ли сказанное Кучмой от того, что он говорил раньше, что ему неизвестно о конфликте Тимошенко и Щербаня.

"Суть этих показаний, я думаю, станет известна во время уже непосредственно судебного слушания по делу по существу", - отметила она.

Как известно, ранее Кучма заявил, что оснований возбуждать уголовное дело против экс-премьера Юлии Тимошенко по обвинению в убийстве Евгения Щербаня нет.

"Ее сегодня обвиняют во всех грехах, в том числе и в убийстве Щербаня. Вы знаете, у нас же с ней любви не было никакой ... Можно говорить о чем угодно, но возбуждать уголовное дело против Тимошенко у нас никаких оснований нет. И я с этим абсолютно согласен "​​, - сказал тогда Кучма.

В то же время друг Щербаня Юрий Дедух обвинял самого Кучму в причастности к убийству Евгения Щербаня