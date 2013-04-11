До конца недели синоптики обещают +20°

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида на брифинге в Киеве.

“Наибольшая интенсивность ожидается 13 апреля. В Карпатском регионе мы ожидаем сильные, а на Закарпатье главным образом в восточной половине, а также на прилегающих горных территориях Львовской и Ивано-Франковской областей ожидаем даже очень сильные дожди”, - сообщил Н.Кульбида.

По его словам, интенсивные осадки 13 апреля приведут к повышению уровней воды в горных реках, что приведет к поднятию уровня воды в реке Тиса.

Н.Кульбида отметил, что интенсивные дожди могут привести к подтоплению сельскохозяйственных угодий, однако серьезных угроз на Закарпатье и Прикарпатье не ожидается.

Н.Кульбида добавил, что интенсивные осадки завершатся 15 апреля, после чего на всей территории Украины следует ожидать сухую и теплую погоду.

Он добавил, что до конца недели на территории Украины дневная температура воздуха будет выше нормы и будет составлять 14-19° выше нуля, а в южных и центральных областях Украины днем будет выше 20°, ночная температура будет составлять 1-6° тепла.

Вместе с тем, Н.Кульбида отметил, что в ближайшие дни в высокогорье Карпат сохраняется опасность восхождения снежных лавин.

“Снег, который лежит в высокогорье, очень насыщен в настоящий момент водой, и возможны так называемые мокрые лавины, такая угроза существует”, - сказал он.