Украинцы получили уведомление о ядерной угрозе: что произошло с приложением 'Воздушная тревога'

В настоящее время приложение недоступно для пользователей, его работу обещают возобновить в ближайшее время.

В воскресенье вечером, 1 ноября, украинцам, пользующимся приложением "Воздушная тревога", поступили уведомления о якобы ядерной опасности или угрозе уличных боев. В Telegram-канале "Воздушные силы ВСУ" официально опровергли наличие такой угрозы.

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Обновлено в 23:45: В Минцифры рассказали, как узнавать о воздушной тревоге в своём городе, пока приложение не работает.

Включите экстренные уведомления на смартфоне

Государственная система экстренных оповещений отправляет сигналы об опасности, игнорируя режимы тишины на вашем устройстве. Это гарантирует, что вы услышите тревогу мгновенно, чтобы вовремя спуститься в укрытие.

iOS: "Настройки" → "Уведомления". Прокрутите экран вниз и включите ползунки в разделе "Экстренные оповещения".

"Настройки" → "Уведомления". Прокрутите экран вниз и включите ползунки в разделе "Экстренные оповещения". Android: "Настройки" → "Пароли и безопасность" (или "Безопасность и чрезвычайные ситуации") → "Экстренные уведомления". Включите ползунки. Или же "Местоположение" → найдите пункт "Уведомления о воздушной тревоге в Украине" → перейдите в него и включите уведомления.

Также следите за сигналом системы оповещения. В Минцифры пояснили, что сирены по стране работают, поэтому в случае угрозы их будут включать. Доверяйте только официальным источникам.

"Проверенную информацию о воздушных угрозах и движении вражеских целей получайте исключительно из каналов Воздушных Сил ВСУ", – говорится в сообщении.

Обновлено в 23:34: Киевская городская государственная администрация (КГГА) сообщила, что приложение "Киев Цифровой" и уличная система оповещения в столице работают в штатном режиме и будут оповещать о воздушной тревоге в случае возникновения угрозы.

Также информация об объявлении и отмене воздушной тревоги публикуется на официальном канале КГГА.

Обновлено в 23:29: Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии РБК-Украина подтвердил, что информация об угрозе "Орешника", радиационной опасности, химической атаке или угрозе уличных боев в Киеве не соответствует действительности.

"По нашим данным, приложение "Воздушная тревога" было взломано", – добавил он.

"Вероятно, приложение "Воздушная тревога" подверглось вражескому воздействию. Никакой радиационной угрозы нет! Сохраняйте спокойствие, следите за нашими сообщениями на нашем канале!", – говорится в сообщении.

Примечательно, что хакеры добавили сообщение на русском языке о том, что якобы на территорию Украины летит "Орешник":

"Привет! По всей Украине сейчас будет ядерная тревога! Не волнуйтесь, летит "Орешник".

Украинцев призывают не переходить по ссылке, которую хакеры указали в сообщении.

В настоящее время приложение недоступно для пользователей. Его работу обещают возобновить в ближайшее время.

Другие хакерские атаки в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что 5 октября в сети начали распространяться слухи о взломе сайта АТБ. Отмечалось, что сайт атаковали хакеры и угрожали обнародовать личные данные всех клиентов. Они требовали от руководства выкуп в размере 400 тыс. долл. в формате USDT или биткоинов. Пользователи тем временем жаловались на перебои в работе сайта. В компании подтвердили наличие определённой проблемы с сайтом, но отметили, что данным клиентов компании ничего не угрожает.

Также мы писали, чтоукраинцев предупреждали о новой схеме мошенников под видом службы поддержки Facebook. Госспецсвязи сообщило, что злоумышленники взламывают страницы, выманивая у пользователей их данные для входа. На мошенническом сайте пользователю предлагают ввести учетные данные: адрес электронной почты или номер телефона, пароль, код двухфакторной аутентификации. В Госспецсвязи предупреждают, что эти данные мошенники используют для взлома аккаунта и дальнейшего использования профиля в мошеннических схемах.

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