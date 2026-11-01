Самое долгое перемирие с россиянами завершилось: Лубинец прокомментировал режим тишины

Он отметил, что все соблюдали достигнутые договоренности.

Режим тишины в Херсонской области, действовавший с 27 октября по 1 ноября, завершился. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что в течение установленного периода стороны соблюдали взятые на себя обязательства.

"Это дало возможность доставить гуманитарную помощь в Олешки и помочь мирным жителям, которые хотели безопасно покинуть город", – подчеркнул он.

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Он напомнил, что миссия стала возможной благодаря координации Первой леди Соединенных Штатов Мелании Трамп. В настоящее время, по словам Лубинеца, совместно с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой изучаются возможности "продолжения подобных гуманитарных шагов". "Важно сохранить этот механизм взаимодействия, чтобы и в дальнейшем помогать людям и спасать жизни", – подчеркнул он.

Миссия в Олешках – больше новостей

Напомним, что 30 октября украинская делегация прибыла в Олешки, чтобы вывезти оттуда людей. Эвакуация проходила через Россию и Беларусь. В Украину люди въезжали через Черниговскую область.

Удалось вывезти сотни людей. Самому пожилому – 94 года, самому маленькому – один год. Люди рассказывали, как выживали в оккупированном городе без тепла и почти без еды, не имея доступа к врачам.

В то же время во время длительного перемирия, как сообщили военные, российские оккупанты использовали паузу в военных целях, проведя ротацию подразделений, укрепив позиции и установив антидроновую защиту дорог. Кроме того, по его словам, враг усилил логистику и подвез боеприпасы.

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