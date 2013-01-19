В Евросоюзе с сегодняшнего дня вводят единое удостоверение водителя

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил на пресс-конференции вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы транспорта, Сиим Каллас.

По его словам, новые удостоверения водителя будут иметь формат кредитной карточки и содержать всю необходимую информацию о водителе и его фото.

При этом вице-президент Еврокомиссии отметил, что старые водительские удостоверения будут заменены постепенно в течение 20 лет.

С.Каллас также отметил, что новые удостоверения будут иметь лучшую систему защиты от подделок. Кроме того, в ЕС будет создана система электронного обмена данными для упрощения обмена информацией относительно удостоверений водителя между соответствующими администрациями стран-членов.

Новые удостоверения будут подлежать обмену через 10-15 лет, что будет происходить автоматически без дополнительных экзаменов. Для водителей грузовых автомобилей и автобусов удостоверения будут подлежать обмену каждые 5 лет с обязательным медицинским осмотром.

До последнего времени в ЕС используется около 100 разнообразных видов удостоверений водителя.