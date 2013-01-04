В Полтавской области столкнулись сразу три автомобиля: есть жертвы

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по предварительным данным, во время движения в направлении Полтавы водитель автомобиля Daewoo Lanos совершил столкновение с автомобилем ТАТА, который в свою очередь столкнулся с автобусом King Long.

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В результате ДТП погибла водитель автомобиля Daewoo Lanos (1991 г.р.), пассажир легкового автомобиля с тяжелыми травмами был доставлен в 1-ю городскую клиническую больницу г. Полтавы.