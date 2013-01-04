В Полтавской области столкнулись сразу три автомобиля: есть жертвы
19:48, 04 января 2013Разное
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Сегодня, 4 января, в 09:40 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, случившемся вблизи с. Судеевка Полтавского района на автодороге «Полтава-Кременчуг».
В ДТП погиб водитель и травмирован пассажир
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по предварительным данным, во время движения в направлении Полтавы водитель автомобиля Daewoo Lanos совершил столкновение с автомобилем ТАТА, который в свою очередь столкнулся с автобусом King Long.
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В результате ДТП погибла водитель автомобиля Daewoo Lanos (1991 г.р.), пассажир легкового автомобиля с тяжелыми травмами был доставлен в 1-ю городскую клиническую больницу г. Полтавы.
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