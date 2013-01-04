ДТП в Черкасской области на два часа остановило движение поездов

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, в 8.35 на пункт связи спасательного подраздела поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на железнодорожном переезде близ села Сигнаевка Шполянского района. Водитель автомобиля DAF не справился с управлением, и, совершил столкновение с автомобилем Mercedes Vito и Daewoo Sens. По инерции грузовик выехал на железнодорожный переезд и заблокировал движение на нем. По предварительным данным, ДТП произошла из-за гололедицы на дороге.

Прибывшие по вызову на место происшествия спасатели с помощью пожарного автомобиля и лебедки освободили переезд от грузового автомобиля.

Движение железнодорожного транспорта было задержано на 2 часа.

Вследствие ДТП пассажирка Mercedes, получившая телесные повреждения, была госпитализирована в Шполянскую райбольницу.