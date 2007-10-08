Фестиваль художественного тату и экстрим-шоу ”подвешивание” (фоторепортаж)

В III Международном фестивале художественного тату ”Giper Tattoo-2007” во Львове участвуют около 70 мастеров из России, Польши, Беларуси, Молдовы и США. На фестивале проводятся конкурсы на лучшее цветное, черно-белое или мини-тату, тату-портрет, а также «круглый стол», где обсуждаются вопросы, связанные с татуировкой и пирсингом. Экстремальное шоу - «подвешивание» - приготовили донецкие мастера пирсинга.

Фото Виталия Грабара / УНИАН