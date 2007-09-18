Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись 6 автомобилей
13:09, 18 сентября 2007Разное
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Погибли два человека и еще трое - в больнице
В Киеве около 8 часов утра на Московском мосту произошло ДТП с участием шести автомобилей, в котором погибли два человека и еще троих госпитализировали.
Как сообщает "Магнолия-ТВ", свидетели ДТП расказывают, что зеленый "ВАЗ-2107" по неизвестным причинам, на большой скорости, выехал на реверсивную полосу, где столкнулся с c другим автомобилем, и уже, как одно целое с ним, начал сбивать всех на своем пути. Образовавшаяся пробка, протянулась через всю Троещину.
Фото Магнолии ТВ и УНИАН
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