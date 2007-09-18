Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись 6 автомобилей

В Киеве около 8 часов утра на Московском мосту произошло ДТП с участием шести автомобилей, в котором погибли два человека и еще троих госпитализировали.

Как сообщает "Магнолия-ТВ", свидетели ДТП расказывают, что зеленый "ВАЗ-2107" по неизвестным причинам, на большой скорости, выехал на реверсивную полосу, где столкнулся с c другим автомобилем, и уже, как одно целое с ним, начал сбивать всех на своем пути. Образовавшаяся пробка, протянулась через всю Троещину.

Фото Магнолии ТВ и УНИАН