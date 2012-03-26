Читайте УНИАН, коллеги! (ответ господину Пиховшеку)

После визита Виктора Януковича в Москву на сайте агентства УНИАН, кроме прочих новостей на эту тему, неожиданно появилось и мнение Вячеслава Пиховшека. А точнее - притязания к репортажу собственного корреспондента УНИАН по итогам президентского визита. Свои претензии коллега начал с цитирования моей статьи: «Подробности политического тет-а-тета пока не известны. Единственное, что удалось выяснить из слов украинского посла в России Владимира Ельченко, что к подписанию готовы около десяти межгосударственных соглашений. И их подписание может состояться еще до инаугурации Владимира Путина, запланированной на 7 мая».

А между тем под этими словами я могу подписаться и теперь. Ведь тогда (как и сегодня, впрочем), журналисты так и не услышали ответов на главные вопросы: что будет с ценами на газ и украинскими сырами на российском рынке. Позже и сам украинский Президент сообщил, что переговоры с российскими партнерами будут продолжены, а, значит, те вопросы, которые сегодня действительно волнуют украинское общество и власть, остаются открытыми.

Хотел бы отметить, что за время пребывания Президента Украины в Москве программой визита не было предусмотрено, к сожалению, ни минуты общения с журналистами. В живую, а не посредством трансляции по ТВ, украинская пресса его увидела только во время протокольной съемки в Ново-Огарево. Но, как известно, в таком формате вопросов не задают.

Информация о том, что я не присутствовал в загородной резиденции российского премьера и не мог объективно осветить событие, просто не соответствует действительности. Хотел бы напомнить Вячеславу, что во время общения журналистов с многоуважаемым мною послом Украины Владимиром Ельченко вопрос о сроках проведения Межгоскомиссии задавал именно корреспондент УНИАН. Причем, тут же рядом стоял и сам г-н Пиховшек.

Не выдерживает критики и еще один «аргумент» коллеги - о том, что результаты переговоров стали известны именно со слов украинского дипломата. Напомню, что упомянутая информация касалась уже достигнутых ранее украинско-российских договоренностей, и вряд ли могла повторно обсуждаться на таком высоком уровне.

Кому как не журналистам из президентского пула (в котором состоит и сам г-н Пиховшек), не знать, что разговоры о взаимном торговом обороте на протокольном начале встречи – часть формальных дипломатических любезностей, приветственный посыл к началу беседы, констатация статистики, но вряд ли основная тема переговоров.

(О тех же торговых оборотах в цифрах украинские и российские чиновники упоминаютпрактически на каждых двухсторонних переговорах, так что чего-то кардинально нового представители СМИ на ту тему услышать вряд ли могли).

В перечне результатов встречи президента Украины с Владимиром Путиным упоминается еще несколько решений - договоренность о поездке украинских глав ОГА за Урал, состоянии дел украинских заробитчан в РФ, «переезде» генконсульства Украины из Тюмени в Екатеринбург. Все это, конечно, важные вопросы, но упомянуты они в статье коллеги с существенными неточностями и вряд ли были действительно новостью для тех, кто постоянно следит за развитием российско-украинских отношений.

В частности, решение о поездке украинских губернаторов было достигнуто еще 18 октября прошлого года. Задолго до этой встречи на высшем уровне было принято и упомянутое Вячеславом решение о переносе генконсульства из Тюмени . А информация о том, что очередное генеральное консульство Украины будет открыто не во Владивостоке, как ранее предполагалось, а в Новосибирске, вообще не соответствует действительности. Только потому, что генконсульство в Владивостоке работает уже много лет и эта информация есть на сайте посольства Украины в РФ. Речь идет как раз о его переносе из Владивостока в Новосибирск.

Тема трудовых мигрантов к результатам переговоров г-ном Пиховшеком вообще притянута, скажем мягко, за уши. Ясность в миграционный вопрос журналист в беседе с главным украинским дипломатом попросил внести сам. На что, логично, получил ответ в данных статистики. Хотелось бы только напомнить, что эта информация и без того регулярно обновляется российской Федеральной миграционной службой. При ней работает автоматическая система миграционного контроля, которая в режиме реального времени фиксирует, сколько людей и из каких стран пересекли границу РФ, а также наводит статистику по каждой стране за год. И уж если бы эта тема обсуждалась на переговорах в Ново-Огарево, там непременно присутствовал бы глава ФМС России - Константин Ромодановский.

От себя лично коллегам-любителям эпистолярного жанра желаю чаще читать новости УНИАН - чтобы лучше знать повестку двухсторонних отношений. Может быть, тогда любые высказывания украинских чиновников на эту тему не будут для вас новостью.

Роман Цимбалюк, собкор УНИАН в России