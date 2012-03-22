Янукович планирует встретиться с Путиным и в апреле, и в мае

Переговоры по газовому вопросу Президентов Украины и России будут продолжены в конце мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Запорожье.

«Сейчас работают рабочие группы, и мы надеемся, что к концу мая – 20-м числам мая, будет выработано приемлемое решение, которое мы обсудим с Владимиром Владимировичем ПУТИНЫМ», - заявил Президент, отметив, что ожидает от переговорного процесса сбалансирования доходов и расходов «Нафтогаза» таким образом, чтобы не приходилось перекрывать из бюджета дефицит 500 млрд., которые существуют сегодня.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что планирует встретиться с В.ПУТИНЫМ и в середине апреля - после Пасхи, еще до завершения переговорного процесса.