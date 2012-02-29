Путин согласен на переезд генконсула Украины из Тюмени на Урал

Правительство России согласилось с переносом Генерального консульства Украины из Тюмени в Екатеринбург.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, соответствующие распоряжение подписал премьер-министр России Владимир ПУТИН.

«Рекомендовать правительству Свердловской области выделить в установленном порядке для Генерального консульства Украины в Екатеринбурге служебное и жилое помещение на условиях их аренды или приобретения украинской стороной в собственность, а также решить другие организационные вопросы, связанные с размещением указанного Генерального консульства», - говорится в сообщении.

В консульский округ войдут территории Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля в Нижнем Новгороде открылось Генеральное консульство Украины.

Ранее правительство РФ согласилось с переносом Генерального консульства Украины из Владивостока в Новосибирск.

На данный момент на территории РФ, кроме Владивостока и Тюмени, генконсульства Украины работают в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, также работает консульский отдел при Посольстве Украины в Москве.