Украинская делегация в Москве: самая дорогая гостиница и никаких конкретных договоренностей

Двухдневный визит Виктора Януковича в Москву в который раз завершился без конкретных договоренностей. Не известной остается и судьба новых газовых контрактов, на согласование которых так долго надеется Украина.

Москва встречала Виктора Януковича оттепелью, но в политике ею и не пахло. В первый день своего приезда в Россию украинского президента ждали в Кремле. В первый раз за много лет на саммит ЕврАзЭС собрались президенты всех стран-участниц и наблюдателей этого экономического содружества. А это лидеры России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а также политическое руководство стран-наблюдателей – Украины, Молдовы, Армении.

Сначала планировалось заявить о превращении этой структуры в Евразийский экономический союз, но этого не произошло. Российский президент заявил, что соответствующее соглашение будет принято до 1 января 2015 года, а механизмы такого превращения выяснят на следующей встрече ЕврАзЭС.

Площадку саммита избрали для демонстрации работы еще одной интеграционной структуры под руководством Москвы – Единого Экономического пространства и его предыдущего механизма сотрудничества в формате Таможенного Союза. Если раньше российские лидеры рассказывали о преимуществах участия Украины в нем, то теперь тактика изменилась. Российские партнеры недвусмысленно намекали на трудности, которые могут возникнуть у тех, кто не с ними.

- У нас было очень полезное мероприятие, поскольку приехали наши друзья из государств, которые являются наблюдателями, - заметил Д.Медведев, - Мы говорили и о преимуществах, и об определенных сложностях, которые могут возникнуть и уже возникают у государств, которые не являются членами Таможенного союза.

Российский президент отметил, что эта позиция стран Таможенного союза была донесена лидерам государств-наблюдателей ЕврАзЭС, в том числе и в Украину.

Впрочем в Кремле Виктор Янукович на широкую общественность не сказал ни одного слова. Публичных заявлений украинского Президента на саммите ЕврАзЭС не было. Журналистам несколько прояснил ситуацию недавно назначенный первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский.

По его словам, в Украине понимают, что страны-соседи, которые не являются членами Таможенного союза, экономически пострадают. При этом он пообещал, что Украина будет переориентироваться на другие рынки в случае введения ограничений на украинские товары со стороны стран-соседей.

- Именно в процессе этого обсуждения была снова с украинской стороны предложена идея «3+1», которая на сегодня не получила публичного обсуждения, - сообщил, отвечая на вопрос УНИАН В.Хорошковский, прибавив, что такая позиция не воспринимается Россией.

Украинская делегация остановилась в роскошном и одной из самых дорогих московских гостиниц “Украина”, где самый дешевый номер стоит почти 600 долл., а стоимость “президентского” номера достигает свыше 13 тысяч долларов. Украинские же высокопоставленные чиновники на время пребывания в Москве, как стало известно УНИАН, арендовали сразу около 10 номеров на одном этаже.

На следующий день лидеры ЕврАзЭС снова встретились, но уже не в Кремле, а в одном из подмосковных ресторанов. Сюда же прибыл и российский премьер Владимир Путин. Чем обедали и о чем говорили за столом президенты с новоизбранным главой российского государства, неизвестно. Но после трапезы Путин отправился в свою загородную резиденцию в Ново-Огарево в одном автомобиле с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым - для проведения двусторонней встречи. Украинского Президента Владимир Путин пригласил вторым. Именно эта встреча анонсировалась как главный пункт визита главы украинского государства в Белокаменную.

Встреча Януковича и Путина в формате тет-а-тет стала первой после объявления результатов выборов в России. Бывший-будущий российский президент провел с Януковичем вместе почти два часа. В протокольном начале переговоров, куда пригласили и украинскую прессу, Президент Украины еще раз поздравил Владимира Путина с победой на выборах.

- Я хотел бы вас поздравить с победой, которую мы связываем со стабильностью в нашем регионе на этом восточноевропейском направлении, - сказал В.Янукович .

В свою очередь Путин принял поздраление сдержанно и ничего на это не ответил.

Без пяти минут президент России лишь одобрительно отметил рост товарооборота с Украиной и предложил Виктору Януковичу синхронно с российской стороной подписать соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ. В России его вчера уже ратифицировала Государственная Дума, то же, мол, осталось сделать украинской Верховной Раде.

Продолжились переговоры уже за закрытыми дверями. Впрочем о деталях политического тет-а-тета до сих пор не известно. Единственное, что удалось выяснить со слов украинского посла в России Владимира Ельченко, что к подписанию готовы около десяти межгосударственных соглашений. И их подписание может состояться еще до инаугурации Владимира Путина, запланированной на 7 мая.

Впрочем вряд ли лидеры обеих стран ограничились таким кругом разговоров. Ведь в канун своего визита Виктор Янукович заявил, что в Москве надеется все-таки урегулировать газовые вопросы. О “газовой” составляющей переговоров свидетельствует и присутствие на переговорах в Ново-Огарево украинского министра энергетики Юрия Бойко и руководителя “Газпрома” Алексея Миллера.

В свою очередь, как стало известно УНИАН из источников в делегации, конкретных договоренностей достичь не удалось. Стороны в который раз договорились продолжать диалог. Очевидно, именно для этого в Москве и остался Юрий Бойко - в то время, как Президент Украины уже отбыл в Киев.

Роман Цимбалюк, собкор УНИАН в России