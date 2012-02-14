Лавров: Украина является приоритетом во внешней политике РФ

Украина является приоритетом во внешней политике РФ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава МИД России Сергей ЛАВРОВ сказал перед началом заседания Подкомитета по международному сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии в Нижнем Новгороде.

«Для нас украинское направление является приоритетным во внешней политике. Мы соседи, нас объединяет общее стремление лучше жить, сделать наши экономики более современными и процветающими», - сказал С.ЛАВРОВ.

Он подчеркнул, что главным ориентиром для развития двухсторонних отношений должен оставаться базовый договор о дружбе, подписанный в 1997 году, где зафиксированы положения о стратегическом партнерстве. По словам министра, в отношения двух стран сегодня присутствует открытость и предсказуемость, налажен интенсивный политический диалог на высшем и высоком уровне, что позволяет вести диалог по международной проблематике.

С.ЛАВРОВ отметил, что взаимный товарооборот в 2011 году вырос на 40% и превысил 50 млрд. долл. Также, по его словам, страны имеют хорошие перспективы для сотрудничества в авиации, космосе, ядерной энергетике и других сферах.

По мнению главы МИД РФ, очень важно, что, несмотря на все испытания, которые выпали на долю всех нас в связи с распадом Советского Союза, два государства сумели сохранить тесные связи, опирающие на духовную и культурную близость. По его словам, по многим направлениям за 20 лет контакты удалось нарастить, и это позволило на основе добрососедства и взаимопонимания находить решения целого ряд проблем, которые возникли при распаде СССР.

С.ЛАВРОВ заверил, что РФ будет содействовать участию украинских партнеров в работе органов СНГ, включая гуманитарную составляющую, а также интеграционные процессы, которые происходят на пространстве Содружества.

Он добавил, что стороны также уделяют большое внимание урегулированию Приднестровского конфликта.