О деталях переговоров Януковича и Путина – известно

Роман Цимбалюк, собкор УНИАН в России написал о переговорах президента Украины Виктора Януковича и премьера России Владимира Путина: «Подробности политического тет-а-тета пока не известны. Единственное, что удалось выяснить из слов украинского посла в России Владимира Ельченко, что к подписанию готовы около десяти межгосударственных соглашений. И их подписание может состояться еще до инаугурации Владимира Путина, запланированной на 7 мая».



Это я могу объяснить только тем, что господин Цимбалюк, вероятно, работал на саммите СНГ в «сердце Москве», и это, вероятно, помешало ему прибыть в Ново-Огарево, где проходили переговоры.



В начале переговоров Виктор Янукович поздравил Владимира Путина с избранием на должность Президента Российской Федерации. Потом сказал, что рассчитывает: в ближайшее время состоится заседание межгосударственной украинских-российской комиссии на уровне президентов, и уже подготовлен пакет документов для такого заседания и необходимо принимать решения по поводу их подписания. По словам главы Украинского государства, «речь идет о сотрудничестве в таких сферах, как атомная энергетика и других энергетических сферах».



О чем речь? В июне 2010 года было подписано украинско-российское соглашение о строительстве у нас завода по производству ядерного топлива, согласно которому в Киев оставался контрольный пакет, а Россия должна дать Украине долю в Международном центре обогащения урана, иначе говоря, в Ангарском электролизном химкомбинате, недалеко от Иркутска. Сейчас речь идет о реализации этого соглашения.



Наш посол в России Владимир Юрьевич Ельченко встретился с журналистами там же, в Ново-Огарево. Конкретные информации о теме переговоров он подал такие.



Между Украиной и Россией торговый оборот составил в 2011 году 56 миллиардов долларов.



В ходе украинских-российских переговоров удалось существенно уменьшить количество изъятий и ограничений в соглашении о свободной торговле. Владимир Ельченко был, как и положено после, в этом сдержанно оптимистичен - сказал, что «так это выглядит на бумаге», а «жизнь покажет, какими будут эти изъятия и ограничения». В ответ на мой вопрос, нужна ли Украине зона свободной торговли СНГ при том, что Россия с мая станет членом Всемирной торговой организации, сказал, что так: «Этот путь надо пройти до конца».



Ельченко разъяснил, о чем шла речь на встрече Януковича и Путина в вопросе межрегионального сотрудничества. По его словам, после межрегиональных бизнес-форумов в российском Геленджике и в украинском Донецке теперь речь идет о сотрудничестве с российской «глубинке». С 3 по 7 апреля 2012 года делегация под руководством губернатора Житомирской области, а также руководителей Винницкой, Ивано-Франковской и Волынской областей, или их первых заместителей будет работать в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах РФ. Предусматриваются переговоры о прямых поставках сельскохозяйственной продукции, а также участии наших предприятий в строительстве и реконструкции предприятий в нефтегазовой отрасли. Российские предприниматели заявили свой интерес к реконструкции рекреационных объектов в Крыму - там традиционно отдыхают их работники.



Владимир Ельченко внес ясность еще в три вопроса.



Первое. По его словам, количество украинских «заробитчан» в России следует реалистично оценивать в три миллиона человек.



Второе. Принято решение, что генеральное консульство Украины переезжает из Тюмени в Екатеринбург.



Третье. Очередное, после Нижнего Новгорода, генеральное консульство Украины будет открыто не во Владивостоке, как ранее предполагалось, а в Новосибирске - и туда тоже скоро отправятся наши губернаторы.



Так что конкретики хватало.



Вячеслав Пиховшек



