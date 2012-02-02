Кобзон приедет в США с ансамблем песни и пляски Внутренних войск

Российский певец и депутат Иосиф Кобзон намерен привезти с собой на планируемые прощальные гастроли в США сотню артистов Академического ансамбля песни и пляски внутренних войск МВД России под управлением Виктора Елисеева, сообщил на пресс-конференции в Нью-Йорке один из устроителей тура продюсер Лев Трахтенберг.

Правда, замечает РИА Новости, пока выдача визы Кобзону, замороженной в течение последних 18 лет без официальных разъяснений, остается под вопросом. Србеседование о целях въезда посольство США назначило на 15 марта.

"После многолетнего перерыва, связанного с нежеланием властей США выдать мне и моей жене Нелли визы в Америку, я вновь пытаюсь добиться справедливости в решении моего вопроса. Это моя последняя попытка. К сожалению, возраст не позволяет мне ждать положительного ответа до бесконечности", - говорится в обнародованном обращении 74-летнего народного артиста СССР, России, Украины.

В 1995 году госдепартамент аннулировал многократную въездную визу Кобзону, аргументируя это возможной причастностью певца к "незаконным операциям с любым из подлежащих контролю препаратов". Как отмечают организаторы гастролей, "неофициальной причиной данного решения называются возможные связи певца с российскими организованными преступными группировками".