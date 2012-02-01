США обнародовали записи, сделанные после смерти Кеннеди

Национальный архив США обнародовал ранее утраченные аудиозаписи высших должностных лиц страны, сделанные в первые несколько часов после убийства президента Джона Кеннеди в ноябре 1963 года, сообщает Би-би-си.

Среди них - разговоры на борту Air Force One, на котором в Вашингтон из Техаса вместе с телом Кеннеди летел Линдон Джонсон, который принес присягу во время полета и тотчас приступил к исполнению обязанностей главы государства.

На аудиозаписи слышно, как он приносит свои соболезнования по телефону матери убитого, Роуз Кеннеди.

Корреспондент Би-би-си в Вашингтоне полагает, что обнародование записей лишь подогреет интерес конспирологов, которые ставят под сомнение тот факт, что Джон Кеннеди был убит преступником-одиночкой.