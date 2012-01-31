В Донецке 10 лет дали водителю, по чьей вине погибли две девушки

В Донецке к 10 годам заключения приговорен 22-летний водитель - виновник ДТП, в котором погибли две девушки.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В сообщении напомнили, что год назад, 22 января 2011 года в городе Донецке произошла авария с участием автомобилей ВАЗ-21140 и Tоyota. В результате ДТП две девушки, находящиеся в салоне иномарки, погибли на месте. Еще четверо людей были тяжело травмированы, одна из девушек в последствии получила инвалидность 3 группы.

Следствием было установлено, что виновник аварии, 22-летний водитель ВАЗ-21140, в момент столкновения не находился под воздействием алкогольного или наркотического опьянения. Причиной ДТП стала его фатальная невнимательность и дерзкое игнорирование плавил дорожного движения.

Суд признал водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины и приговорил к 10 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года. Кроме того, согласно приговору, ему предстоит выплатить почти 350 тыс. грн. материального ущерба. Также суд определил возместить и моральный ущерб семьям пострадавших - в общей сложности более 800 тыс. грн.

По словам начальника отдела участия прокуроров в рассмотрении дел апелляционным судом Донецкой области Феликса КАШАРСКОГО, «апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции в части сроков лишения свободы, а также возмещения материального и морального ущерба; 10 лет – это наиболее суровое наказание, предусмотренное статьей, по которой осужден виновник ДТП».