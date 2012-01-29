Есть сало не помешает никакой мороз (добавлены фото)
В Полтаве прошел традиционный праздник
В Полтаве состоялось 5-й, юбилейный праздник сала.
Как передает корреспондент УНИАН, несмотря на сильный мороз, тысячи горожан пришли на центральную улицу города, чтобы полакомиться продуктами с салом: салом в шоколаде, в шампанском, с изюмом и даже суши-салом.
Гости праздника с удовольствием наблюдали за конкурсами и концертными номерами на импровизированной сцене, где полтавчане на скорость ели лимоны и лук, проводили благотворительный аукцион, на котором продавали настоящие произведения искусства, сделанные из сала - книги, футбольный мяч, поросенка и т.д.
Средства от проданных лотов пойдут на нужды городского центра реабилитации детей-инвалидов, заверили организаторы мероприятия.
Впервые День сала в Полтаве проводился в 2008 году.
Фото Олега Журавлёва / УНИАН