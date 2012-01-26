После пожара на табачной фабрике нашли еще одного погибшего

Обнаружено тело еще одного погибшего при пожаре на табачной фабрике в Донецке.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, тело третьего погибшего нашли сегодня во время разборки конструкций.

Как сообщал УНИАН, 22 января в 16.20 в г. Донецк на территории ООО ДП «Табачная компания „Хамадей” в двухэтажном здании возник пожар. Возгорание ликвидировали в 23.00.

После ликвидации спасатели обнаружили на территории предприятия тело одного погибшего.

Позже, 23 января, около 11.00, во время разборки конструкций здания, сотрудники МЧС нашли тело еще одного погибшего.

В целом, огнем было уничтожено 30 т табачных изделий, повреждены оба этажа и кровля здания на общей площади 4200 кв. м.

Пока причина возгорания устанавливается.