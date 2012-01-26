Экспедиция на «Русиче» выиграла конкурс экстремальных проектов

Главный портал по экстремальным видам спорта Содружества Независимых Государств vvv.ru подвел итоги конкурса на звание "Лучшего экстремального проекта 2011 года".

По итогам голосования победу одержала украинско-российская парусная экспедиция "На древнеславянской ладье «Русич» через Индийский океан-2011", которая была посвящена выдающемуся ученому и путешественнику Николаю Миклухо-Маклаю.

Об этом УНИАН сообщил председатель оргкомитета экспедиции, заслуженный журналист Украины Борис ФИЛАТОВ.

Всего в список номинантов попали 30 проектов из стран СНГ, за которые голосовали 190 экспертов и тысячи Интернет-пользователей. При отборе проектов оценивались достижения в сфере экстремальных видов спорта и экспедиционной деятельности.

В семерку победителей конкурса вошли: Парусная экспедиция на древнеславянской ладье "Русич" через Индийский океан – 5,15%; Автомобильная экспедиция вдоль русла реки Чуя в Горном Алтае – 5,12%; Экспедиция по подземным рекам Норвегии – 3,47%; Первое зимнее восхождение на Пик Революции (высота 6940 м) – 2,72%; Океанский переход на тримаране Energy Diet (разборный надувной парусник) – 2,55%; Экспедиция российских альпинистов "Русский путь стены мира - Латок III" – 2,18%; Сплав по притоку легендарной Брахмапутры - реке Parlung Tsangpo – 2,07%.

Инициатор морского похода на древнеславянской ладье "Русич", командор ладьи, заслуженный путешественник России Сергей СИНЕЛЬНИК отметил: «Мне намного приятнее побеждать в таких сложных экспедициях свои собственные человеческие слабости, именно этим мир экстремальных путешествий не просто интересен, но и очень важен для человека».

Напомним, ладья «Русич», построенная в 2006 году в Петрозаводске на верфи «Варяг», является точной копией кораблей древних славян и варягов IX-XI веков домонгольского периода.

10 августа 2010 «Русич» отправился в первый этап кругосветной экспедиции из Тольятти, по рекам Волга и Дон, через Черное, Мраморное, Средиземное, Красное моря, в Индийский океан, к берегам Индии по маршруту первопроходца Афанасия Никитина. Из-за раннего начала сезона осенних муссонов первый этап плавания завершился на Аравийском полуострове, где лодка была временно поднята из воды и поставлена на суше в Султанате Оман.

1 мая 2011 "Русич" вышел во второй этап экспедиции, посвященный выдающемуся ученому, путешественнику Николаю Миклухо-Маклаю. Ладья прошла по маршруту: порт Салала (Султанат Оман) - Индия - Шри Ланка - Никобарские острова - Малайзия, и 1 июня зашла в малайзийский порт Лангкави.

3 октября 2011 стартовал третий этап кругосветного плавания из порта Сапун (Таиланд) через Индийский океан в Австралию, который завершился 15 ноября в австралийском порту Дарвин.

Среди ближайших планов команды – выйти в Тихий океан и обойти Австралию по часовой стрелке, заходя в порты Кернс, Брисбен и Сидней. Также "Русич" планирует пройти по некоторым рекам восточного побережья Зеленого континента - впервые в истории древнеславянское деревянное судно появится в "пресноводной" глубинке Австралии. Маршрут лодки еще уточняется.

Как отметил председатель оргкомитета экспедиции Б.ФИЛАТОВ, пока "Русич" пережидает период встречных штормов в порту Дарвин, укомплектовывается его дружина, есть два вакантных места. Дата выхода лодки в следующий этап экспедиции пока не называется, организаторы предполагают, что это произойдет, скорее всего, в апреле 2012 года.