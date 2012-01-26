Водитель иномарки на глазах у прокуроров гонял битой коммунальщика

Самарский райотдел внутренних дел Днепропетровска возбудил уголовное дело в отношении владельца легкового автомобиля, который 25 января попытался избить битой работника коммунальных служб, который на спецмашине посыпал дорогу песком.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель начальника городского управления милиции Днепропетровска Владимир СИДЛЕЦКИЙ.

По его словам, спецавтомобиль коммунальных служб с включенными мигалками посыпал от гололедицы улицу песком. По правилам дорожного движения, в это время транспортные средства не имеют права обгонять спецавтомобиль. Однако водитель иномарки пошел на обгон, из-за чего песок попал на его автомобиль.

Водитель разозлился и стал грозить работнику коммунальных служб в спецавтомобиле битой.

В СИДЛЕЦКИЙ уточнил, что инцидент произошел напротив здания прокуратуры Самарского района, сотрудники которой вызвали милицию.

Владелец иномарки тоже подал заявление в милицию о якобы повреждении его легкового автомобиля песком из посыпальной машины. Однако уголовное дело возбуждено в отношении владельца иномарки по статье «хулиганство» (ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).