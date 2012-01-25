В Совете Европы довольны проектом нового УПК Украины

Глава офиса Совета Европы в Украине Владимир Ристовски считает, что новый Уголовный процессуальный кодекс, проект которого внесен Президентом в Верховную Раду, усилит обеспечения прав человека в Украине.

Такое мнение он высказал в ходе круглого стола «Презентация и обсуждение проекта Уголовного процессуального кодекса Украины сквозь призму экспертного заключения Совета Европы».

«Предыдущее мнение Совета Европы отправили еще в начале ноября прошлого года и были проведены два раунда консультаций, один 9 ноября в Страсбурге, а затем 11 декабря в Киеве. И мы очень надеемся, что организация сегодняшних общественных дебатов улучшит введение этого законодательного акта, который усилит обеспечение прав человека» - отметил господин Ристовски в ходе своего выступления.