Три четверти машин в Киеве не имеют места для парковки

На сегодняшний день Киев обеспечен местами для парковки только на 25% от потребности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель директор КП “Киевтранспарксервис” Дмитрий ДЕДЕШ.

Он сообщил, что КП “Киевтранспарксервис”, которое является единственным оператором парковки в городе, осуществляет деятельность на 25 тыс. паркоместах, из которых 17 тыс. – места ночных парковок.

По данным Д.ДЕДЕША, в Киеве зарегистрирован 1 млн. 200 тыс. автомобилей и еще около 300 тыс. – это приезжий транспорт.

“Таким образом мы понимаем, что потребность города, для решения проблемы столицы – это организовать около 300 тыс. мест. На сегодняшний день, к сожалению, только 25% от потребности обеспечено”, - сказал представитель “Киевтранспарксервиса”.

Справка УНИАН. КП “Киевтранспарксервис” было создано согласно решению Киевсовета от 2007 года.