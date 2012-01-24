В Киеве легковушка провалилась под асфальт (фото)

Утром, 24 января, в Святошинском районе столицы под асфальт провалился легковой автомобиль.

По словам очевидцев, инцидент произошел из-за того, что прорвало водопровод и вода подмыла асфальт под тем местом, где стояла машина. На месте уже побывали коммунальщики и чиновники, но от комментариев воздержались.

Сейчас пострадавший, владелец автомобиля, пытается самостоятельно составить протокол и собирает подписи свидетелей. Он пожаловался, что его сделали виновным - мол, машина была припаркована в неустановленном месте. "О возмещении речь не идет. Идет речь о том, что ее могут аккуратно оттуда достать без лишних повреждений. Официальных материалов, вследствие чего это произошло, не предоставляют", - сообщил владелец автомобиля Игорь Мулярчук.

ТСН