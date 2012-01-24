ДТП в Крыму: один человек погиб и восемь ранены

В Крыму один человек погиб и восемь получили ранения в результате столкновения двух легковых автомобилей.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба крымского управления МЧС.

ВАЗ-2107 врезался в ВАЗ-2110 в Белогорском районе, на 62 километре дороги Симферополь-Феодосия, 23 января.

В аварии погибла 70-летняя пассажирка «десятки». Травмированы четыре пассажира (среди них - мужчина, женщина и двое малолетних детей) и водитель этого автомобиля. Травмы получили также две пассажирки и водитель «семерки».