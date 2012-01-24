Франция вернула Новой Зеландии 20 человеческих голов

Французские власти вернули Новой Зеландии 20 мумифицированных голов воинов маори на церемонии в Париже, сообщает Би-би-си.

Мумифицированные головы были вывезены с островов европейскими моряками, которых поразили имеющиеся на них искусные татуировки, в XVIII и XIX веках.

После переговоров властей Новой Зеландии и старейшин племени маори с зарубежными коллегами сотни голов были возвращены на острова, хотя многие из них по-прежнему хранятся в европейских музеях.

На церемонии передачи голов, прошедшей в понедельник, министр культуры Франции Фредерик Миттеран заявил, что это событие знаменует конец страшной главы колониальной истории и начало новой главы взаимного уважения.

Маори - коренное население новой Зеландии - считали, что мумификация голов позволяет обессмертить души умерших.

Однако примерно в XIX веке мумифицированные головы вошли в моду у европейских коллекционеров.