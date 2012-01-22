УБОП задержал грабителей дальнобойных фур

Работники УБОП Полтавской области, в ходе отработки территории региона, задержали троих мужчин, которые долгое время грабили грузовики дальнобойщиков из разных областей Украины, которые перевозили грузы по дорогам государственного значения, пролегающих через территорию Полтавской области.

Как сообщили в ОСО УМВД Украины в Полтавской области, милиционеры установили, что «уголовное трио», в который входили 32-летний, 34-летний и 37-летний жители Кременчуга, в течение 2011 занимались похищением груза из транзитных «фур» на немалые суммы. Уже установлено, что молодые люди в марте прошлого года у села Песчаного Кременчугского района, на автодороге Борисполь – Днепропетровск - Запорожье, сорвали пломбы и похитили из полуприцепа автомобиля «ДАФ» косметическую продукцию «Эйвон» на сумму около 10 тысяч гривен.

В ночь на 9 апреля прошлого года, эти же злоумышленники возле села Липового Глобинского района Полтавской области на этой же автодороге из полуприцепа другого автомобиля «ДАФ» похитили сельскохозяйственные химические препараты на сумму более 80 тысяч гривен.

В ночь на 22 сентября 2011 воры в селе Липовом проникли в полуприцепа автомобиля «МАЗ» и похитили товар на сумму свыше 7 тысяч гривен. А в ночь на 13 октября прошлого года, вновь в районе села Липового, молодые обокрали полуприцеп автомобиля «Мерседес» на сумму около 7 тысяч гривен.

Против воров следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража с проникновением в хранилище). Все лица арестованы и им грозит от 3-х до 6-ти лет заключения. Продолжается досудебное следствие, в ходе которого УБОПовцы проверяют возможную причастность воров к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Полтавской и соседних областей.