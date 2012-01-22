Автомобили, угнанные в Египте, вывозят из страны по туннелям

Власти сектора Газа, подконтрольные движению ХАМАС, объявили в субботу о запрете ввоза в анклав транспортных средств из Египта по контрабандистским туннелям.

Под границей между Египтом и Газой контрабандисты вырыли сотни туннелей, по которым доставляют в блокированный на протяжении 5 лет палестинский анклав товары ширпотреба, горючее, автомобили, а также наркотики, оружие и переправляют людей в сектор Газа и из него.

Свое решение власти объяснили необходимостью пресечь доставку в Газу угнанных в Египте машин.

"Автомобили, которые были доставлены без разрешения по туннелям, являются незаконными, они украдены в Египте и доставлены в Газу неофициально", - говорится в заявлении МВД сектора Газа.

Многие египетские граждане жаловались, что их транспортные средства были угнаны и незаконно переправлены из страны в соседний сектор Газа.

С ослаблением блокады анклава в 2011 году израильские власти разрешили доставку в сектор Газа около 40 новых автомобилей в неделю. Палестинцы жалуются, что такого количества не хватает для удовлетворения спроса в анклаве.