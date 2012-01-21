Экологи против планов перевода ТЭЦ с газа на уголь

Планы правительства перевести городские котельные с газа на уголь угрожают Украине ростом выбросов парниковых газов, загрязнением воздуха и увеличением неэффективного субсидирования.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном экологическом центре Украины.

В сообщении отмечается, что перевод ТЭЦ с газа на уголь в связи с высокими ценами на российский газ не является рациональным решением этой проблемы. Экологи отмечают, что это приведет к негативным последствиям: загрязнению городского воздуха сажей, угарным газом, другими выбросами.

По мнению специалистов, для перевода ТЭЦ на уголь необходимы дополнительные инвестиции в установку очистительных сооружений и переоборудование котельных.

Кроме того, экологи отмечают, что в результате увеличения объемов использования угля обострятся экологические проблемы регионов, добывающих уголь: увеличится количество терриконов, может произойти подтапливания грунтовыми водами жилых зданий и коммуникаций, загрязнение рек и грунтовых вод.

Также в НЭЦУ отмечают, что Украина в случае увеличения использования объемов угля нарушит международные договоренности по уменьшению выбросов парниковых газов.

Координатор программы по изменению климата Национального экологического центра Украины Христина РУДНИЦКАЯ считает, что «Украина пытается ускорить процесс изменения климата и повышения общей температуры на планете». «В это же время другие страны повышают энергоэффективность и увеличивают использование возобновляемых источников энергии», - напомнила она.

Экологи отмечают, что примеры единичных отремонтированных и утепленных домов свидетельствуют о том, что только эти меры снижают потребление тепла и газа на 50%. Они считают, что в комплексе с ремонтом теплотрасс и модернизацией котельных этот показатель может составлять 70-80%.

По убеждению специалистов Национального экологического центра Украины, именно благодаря расчетливому использованию энергии можно сократить расходы на газ, что уже подтверждено опытом других стран.

Как сообщал УНИАН, 16 января во время брифинга министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявил, что Украина планирует перевести все ТЭЦ с газа на уголь, что позволит экономить около 6 млрд. куб. м газа в год.

«Мы переводим все наши ТЭЦ на уголь. На это будет нужен приблизительно год, но мы эту работу уже начали», - сказал он.

Министр отметил, что для реализации этой программы необходимо принять закон, который позволит приватизацию ТЭЦ и передачу их в концессию.

«Как только будет принят закон о выведении их из объектов, не подлежащих приватизации, мы их будем направлять в концессию или на приватизацию. Но с одним условием - перевод на водо-угольную технологию», - сказал Ю.БОЙКО.

Он также отметил, что о внедрении водо-угольной технологии Украина договаривается с китайскими партнерами. «Эту технологию мы сейчас разрабатываем вместе с китайскими партнерами. Она даст нам экономию около 6 млрд. кубометров газа в год», - сказал Ю.БОЙКО.