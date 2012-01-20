Украинский автобус в Венгрии попал в ДТП: есть пострадавшие

Вчера в 17.50 на автодороге в Венгрии в направлении города Мишкольц произошло ДТП при участии украинского микроавтобуса, вследствие которого шестеро украинцев получили тяжелые телесные повреждения.

На данный момент украинцы находятся в больницах городов Мишкольц и Боршод-Абауй-Земплин, где им оказывается медицинская помощь, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины.

Генеральное консульство Украины в Ниредьгазе принимает меры с целью получения дополнительных сведений о пострадавших и информирования родственников.

Указанное дело находится на особом контроле в Генеральном консульстве Украины в Ниредьгазе и в Департаменте консульской службы МИД Украины.