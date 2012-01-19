Новые подробности ДТП в Ровно: люди ехали с празднования Крещения
Возвращались с источника Святой Анны
Все пассажиры маршрутки, что на въезде в Ровно лоб в лоб столкнулась с грузовиком, паломники.
Как сообщает ТСН, они возвращались с источника святой Анны на Тернопольщине, куда они ездили отмечать Крещение.
От мощного удара маршрутку отбросило на обочину. Людей спасателям пришлось извлекать с помощью спецтехники.
Единственные, кто не пострадал в аварии - водители маршрутки и грузовика.
"Я ехал, меня занесло, меня отбросило в сторону", - рассказывает водитель маршрутки.
После аварии дорожные службы начали срочно посыпать дорогу солью и песком. Ведь наиболее вероятной причиной аварии правоохранители называют скользкую дорогу.
Напомним, сегодня вечером в Ровно произошло жуткое ДТП - маршрутка столкнулась с грузовиком. В маршрутке было 18 человек, из них 9 детей.