В Ровно маршрутка, набитая детьми, столкнулась с фурой: 7 погибших

В Ровно при столкновении микроавтобуса и грузовика 7 человек погибли, 11 получили травмы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Семеро пострадавших с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницы г. Ровно.

По данным МЧС, столкновение микроавтобуса „Volkswagen”, который перевозил 18 пассажиров, и грузового автомобиля „Renault” произошло сегодня в 17.12 на 2 км западного подъезда к г. Ровно, вблизи с. Великая Омеляна Ривненского района.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены работники МЧС, МВД и кареты «скорой помощи». Всего 45 человек и 15 единиц техники.

Личным составом МЧС проведена работа по извлечению пострадавших и погибших из поврежденного микроавтобуса.

На месте происшествия работает оперативная группа Управления МЧС в Ривненской области.

По факту события правоохранительные органы проводят расследование.

Как сообщалось, по данным СМИ, в этой маршрутке было 9 детей.

По предварительным данным, маршрутка ехала из Тернопольской области в Ровно. На въезде в город автомобиль занесло на скользкой дороге, и он выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком, выезжавшим из Ровно. Маршрутка была не рейсовой, а частного предпринимателя.